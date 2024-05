Marano. Auto rubate, Izzo: “La solidarietà va data a tutti, non solo ai personaggi noti”

857 Visite

Di furti d’ auto e di vetri rotti delle autovetture è piena la cronaca degli ultimi tempi nella nostra città, la camorra non c’entra nulla sono azioni dì delinquenza comune.

La solidarietà non va data solo a Don Luigi Merola ( esponente della genuina solidarietà e vicinanza ai piccoli giovani della fondazione ” a voce de creature”)per la rottura e poi il furto dell’ automobile ma a tutta la collettività maranese che da mesi subisce le angherie della piccola criminalità ,emigrante soprattutto dalla zona Scampia, caro Sindaco e caro vicesindaco Luigi Carandente.

Dare la solidarietà a personaggi di grande notorietà e non la vicinanza e la sicurezza a ogni singolo cittadino a cui ogni giorno gli viene rubato la unica automobile per recarsi al lavoro o per trasportare familiari a visite mediche o a terapia salva vita è la dimostrazione di come gli esponenti apicali dell’ amministrazione comunale siano distanti dalla collettività maranese.

Appello va fatto anche alle forze dell’ordine affinché siano solerti a risolvere i furti e i piccoli crimini che quotidianamente vengono perpetrati ai danni di ogni singolo cittadino di Marano.

Nella consapevolezza che la camorra per questi reati non centra nulla,trattasi di reati di piccola criminalità verso cui ogni singolo cittadino va garantito e protetto.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews