Meloni, ancora manifesti imbrattati a Napoli. I vertici di Fdi: “Azioni barbare”

“Azioni barbare che qualificano chi le mette in atto, insulti e atteggiamenti di odio nei confronti del premier Giorgia Meloni non sono più accettabili». Così in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli ed il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi i quali hanno reso noto che nella notte alcuni manifesti della premier Giorgia Meloni sono stati imbrattati con del nastro adesivo.













