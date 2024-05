Elezioni Europee, a Marano i consiglieri voteranno e faranno votare per questi

210 Visite

Da Ventola a Gambino, da Ferrandino a Topo: sono questi, perlopiù, i candidati alle Europee sponsorizzati dai consiglieri comunali di Marano, molti dei quali poco avvezzi e per nulla conoscitori delle dinamiche interne ma sempre pronti a mettersi in prima fila quando si tratta di “portare” qualcuno o qualcuna per fini elettorali.

I piddini del sindaco Morra, salvo sorprese, sono quasi tutti allineati su Raffaele Topo, capobastone di lunga data dell’area nord; il consigliere Izzo, invece, punta sul fratello d’Italia Ventola, i fratelli e le sorelle d’Italia “ammacchiate” in maggioranza puntano su Gambino. I difenziani, invece, su Ferrandino, ex sindaco di Ischia. Il consigliere Santoro diviso tra lady Mastella e Martusciello. Fanelli, verosimilmente, con Lucano.













