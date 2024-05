Robert Fico “in coma farmacologico”. Ecco come sta il premier slovacco

134 Visite

Robert Fico si trova al momento in coma indotto, secondo quanto riferisce il canale televisivo slovacco TA3. Citando il bollettino medico, l’emittente spiega che questa decisione è stata presa dopo un lungo intervento chirurgico, che l’esito “dipenderà dalle sue condizioni fisiche e da quanto il suo corpo potrà sopportare le ferite riportate“, ma che i sanitari sono riusciti a evitare le conseguenze di un’emorragia copiosa. Secondo un’altra testata slovacca, il premier ha ricevuto una ferita alla spalla e due nella cavità addominale, che hanno scatenato un’emorragia interna. Il vice primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba, ha detto che iò primo ministro Robert Fico “sopravviverà” e che non si trova più in pericolo di vita. “Sono rimasto scioccato”, ha detto alla Bbc. “Fortunatamente, per quanto ne so, l’operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento“, ha aggiunto.

L’operazione a cui è stato sottoposto il premier slovacco sembrava riuscita e le sue condizioni stabili. Almeno così aveva riferito la la tv slovacca poco prima delle 20.00. Ma a smentire la notizia circolata sui media ci ha pensato il ministro della difesa slovacco Robert Kalinák che ha riferito che Robert Fico si trovava invece ancora sotto intervento chirurgico e in condizioni “straordinariamente gravi”. La situazione di Fico “è grave, la sua situazione è grave“, ha ribadito durante una conferenza stampa fuori dall’ospedale di Banska Bystrica, aggiungendo di riporre speranza negli specialisti dell’ospedale. “Oggi è il momento più triste nei 31 anni di storia della Slovacchia. Un attacco al primo ministro è un attacco alla democrazia, è un attacco allo stesso Stato“, ha dichiarato Kalinák nella medesima conferenza stampa.













