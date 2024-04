Formentera, addio ai chiringuitos: nuove regole per il turismo sulle spiagge in Spagna

85 Visite

L’applicazione delle nuove regole sulle concessioni balneari sta portando a cambiamenti epocali, ma non in Italia bensì in Spagna, precisamente a Formentera. Quest’anno, storici locali della movida come Piratabus, Lucky e Cala Saona chiuderanno i battenti, lasciando spazio a nuove gestioni e denominazioni. Questo annuncio ha mandato un’onda di sconcerto tra i turisti che affollano le spiagge dell’isola, avvezzi da anni alla presenza di questi iconici chiringuitos.

Nuovi regolamenti per i chiringuitos

Il sito Formentera News, fonte autorevole per la comunità locale, riporta la fine di un’era. La decisione è stata dettata da un nuovo accordo stabilito dal municipio locale, che ha messo a gara le concessioni delle spiagge seguendo la normativa spagnola del 2022. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regime di concessioni con una schiacciante maggioranza (15 voti a 1), confermando l’attuazione delle nuove regole senza eccezioni.

Il nuovo regolamento prevede la valutazione di ogni aspirante gestore basata su criteri rigorosi, come il rispetto ambientale, le volumetrie e i criteri di costruzione. Questo significa che i vecchi chioschi dovranno essere demoliti per fare spazio a nuove strutture che rispettino le nuove direttive. La maggior parte dei gestori storici è stata sostituita da nuovi imprenditori, ad eccezione di uno, il “Bartolo”.













