Penelope Cruz taglia il traguardo dei 50 anni

70 Visite

Taglia il traguardo dei cinquant’anni in splendida forma l’attrice spagnola Penélope Cruz. Per prepararsi al compleanno a tutto tondo si è regalata un’aria più sbarazzina grazie al nuovo taglio di capelli a caschetto. Penélope ha sfoggiato la nuova pettinatura alla sfilata di Chanel per l’autunno-inverno 2024-2025. Se l’attrice spagnola ha sempre mostrato di preferire texture e styling naturali facili da portare, questa volta – forse proprio per esorcizzare il cambio decade – ha abbandonato la prudenza e i suoi tradizionali toni caramello e caffelatte da donna del sud, per lanciarsi in un inedito taglio dritto, luminoso e color biondo miele.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews