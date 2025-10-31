A Quarto il Centro Operativo della Protezione Civile porta da oggi il nome di Gabriele Abbruzzese

Condividi

A Quarto è stato intitolato al piccolo Gabriele Abbruzzese il Centro Operativo della Protezione Civile. Gabriele aveva solo dieci anni quando, poco più di un anno fa, perse la vita a scuola a causa di un malore improvviso. L’esame autoptico accertò un’emorragia interna.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Sabino, i genitori Giovanni e Lucia e il fratello Luigi, giovane calciatore del Napoli Under 15.

L’amministrazione comunale e la comunità intera hanno voluto così rendere omaggio alla memoria di Gabriele, affidando il suo nome a un luogo simbolo di impegno, solidarietà e protezione per tutti i cittadini.













