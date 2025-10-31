Regionali. Martusciello: “L’astensione punirà la sinistra. Le liste di Fico piene di impresentabili”

Condividi

Visite: 9

22 Visite

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, prevede un alto tasso di astensione, soprattutto nelle città, ma ritiene che a pagarne le conseguenze sarà soprattutto la sinistra, incapace di motivare il proprio elettorato. «Il nostro compito è riportare le persone al voto – afferma – restituendo fiducia e rappresentanza».

Martusciello attacca poi il centrosinistra per la presenza di “impresentabili” nelle liste: «La credibilità comincia dalle persone che si scelgono. Servono criteri trasparenti, è una questione di rispetto per la democrazia». Pur riconoscendo che nel centrodestra esistono casi controversi, rivendica la piena responsabilità della lista di Forza Italia.

Critica duramente Roberto Fico, definendolo «foglia di Fico» per aver accettato tutti i candidati proposti, e lo accusa di debolezza nel non voler affrontare pubblicamente Edmondo Cirielli: «Il confronto è il sale della democrazia».

Sul riavvicinamento tra Fico e De Luca commenta: «Quella stretta di mano non ha valore. Noi vogliamo riportare in politica il senso della parola data e della responsabilità personale».

Infine, vede in queste regionali un test per misurare la forza dei partiti del centrodestra: «Forza Italia rappresenta equilibrio, competenza e capacità di costruire. Il nostro peso non si misura nei numeri, ma nella serietà del messaggio».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti