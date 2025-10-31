Tenta di incendiare la porta dell’ex suocera: 45enne di Qualiano denunciata dai carabinieri

È stato l’intervento dell’ex genero a evitare che benzina e un fiammifero avviassero un incendio catastrofico.
Ed è forse un caso che una 45enne di Qualiano ha provato a bruciare l’appartamento della ex suocera, il giorno del suo (ex) decimo anniversario di matrimonio.

Succede a Lettere, comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano.
Le telecamere riprendono la 45enne estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero.
Il tentativo della 45enne, scongiurato dall’arrivo dell’ex genero, è finito all’attenzione dei carabinieri della stazione locale. Secondo quanto finora accertato, i motivi sarebbero riconducibili a vecchie acredini familiari, sfociate in denunce reciproche.
Identificata, la donna è stata denunciata per tentato incendio.

