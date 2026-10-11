Università, il Dipartimento di Ingegneria Civile DICIV tra i protagonisti della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Condividi

Visite: 18

102 Visite

Domenica 11 ottobre 2026 | Salerno, Villa Comunale, via Roma

Esperimenti, science show, laboratori interattivi: il Dipartimento di Ingegneria Civile DICIV sarà tra i protagonisti delle Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026, il grande evento internazionale dedicato alla scienza, alla curiosità e al dialogo tra ricerca e società promossa dall’Università di Salerno.

Tutta la ricerca universitaria e le innovazioni sviluppate dall’ateneo si presenteranno alla città di Salerno domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 18.30 alle 23.00, all’interno della Villa Comunale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo S.T.R.E.E.T.S. Science Technology Research for Ethical Engagement Translated in Society, associato all’iniziativa MSCA and Citizens dell’Unione Europea, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle Marie Skłodowska-Curie Actions, che coinvolge 16 città della Campania e del Lazio Meridionale.

«Il futuro si tocca con mano – sottolinea il Direttore del DICIV, Professore Luciano Feo – Il nostro dipartimento apre idealmente i suoi laboratori e si proietta in strada, tra la gente, per mostrare le competenze sviluppate al suo interno, i suoi laboratori, i progetti in corso e i brevetti. Siamo riconosciuti dal MUR tra i dipartimenti di eccellenza d’Italia, ai primi posti per la qualità della ricerca. Avvertiamo la responsabilità di accompagnare i giovani nella formazione, nella crescita personale e nella costruzione del proprio futuro con una didattica di alto livello, rigorosa e aperta all’innovazione e costantemente aggiornata e integrata con attività pratiche e attività progettuali. I nostri futuri ingegneri dovranno rispondere a sfide complesse, accelerate dalla transizione digitale: non solo costruzioni ex novo, ma riqualificazione del patrimonio, conservazione di beni storico-architettonici, progettazione di sistemi di trasporto sostenibile. Il futuro lo costruiamo oggi, con competenze, preparazione e capacità creativa, con la consapevolezza che tutti i nostri progetti incidono sulla vita della nostra società. Il futuro comincia all’università. La Notte dei Ricercatori sarà un’occasione per conoscere, esplorare e partecipare a talk divulgativi»

Non solo divulgazione scientifica, ma anche orientamento per i ragazzi delle scuole superiori, per una scelta consapevole del percorso universitario. Tante le esperienze scientifiche e la possibilità di confrontarsi con i ricercatori dei 15 laboratori del DICIV.

«Sarà un’occasione straordinaria per scoprire i grandi progetti di ricerca sviluppati con i partner nazionali e internazionali – spiega il Professore Stefano De Luca, delegato alla Terza Missione del dipartimento – Attraverso il trasferimento tecnologico creiamo connessioni e collaboriamo con il tessuto economico, imprenditoriale e sociale. Studiamo cosa può fare la tecnologia per migliorare la qualità della vita, facciamo ricerca e innovazione. Valorizziamo il patrimonio culturale architettonico, abbiamo accordi con i maggiori parchi archeologici della Campania. Promuoviamo la valorizzazione produttiva delle conoscenze con il coinvolgimento di tutti gli attori del mondo accademico e industriale e, in collaborazione con il placement, creiamo occasioni occupazionali. Durante la Notte dei Ricercatori sarà attiva la mostra E.X.P.L.O.R.E DICIV (Experience, Explore, Partecipe in labs, Opportunities, Research end Engineering) per stimolare la curiosità per un viaggio fantastico nell’universo tecnologico».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti