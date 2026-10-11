Schlein sfida gli alleati del campo largo: «Hanno provato a farmi fuori. Basta manovre, la leadership si decide con il voto

La segretaria del Pd rivendica il proprio ruolo alla guida dell’alleanza progressista e rilancia le primarie come strumento per scegliere il candidato premier. «Hanno provato a commissariarmi e a farmi fuori, ma siamo ancora qui», afferma Elly Schlein.

La leader dem respinge l’ipotesi di un candidato moderato scelto per conquistare il centro e punta sulla costruzione di un programma condiviso entro la fine dell’anno, con salari, sanità e lavoro tra le priorità.

In caso di vittoria elettorale, i primi interventi riguarderebbero il salario minimo e il costo dell’energia. Schlein propone di accelerare sulle fonti rinnovabili, semplificando le autorizzazioni e coinvolgendo territori e comunità, mentre boccia il nucleare per tempi e costi incompatibili con le esigenze del Paese.

Netta anche la posizione sull’Ucraina: sostegno a Kyiv, anche militare, difesa del diritto internazionale e maggiore protagonismo diplomatico dell’Unione europea. L’obiettivo, sostiene Schlein, è una pace giusta che non si traduca nella resa all’aggressore.