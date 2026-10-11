Allegri: “Hojlund mi ha detto: mister è stato De Bruyne a darmi la palla, e io gli ho detto te gliela devi ridare”

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Badiashile è bravo Non si possono giudicare i calciatori da un errore, all’interno di una partita ci sono mille errori. A volta capita che gli errori costano una partita. A Milano potrei avere sbagliato io, non per Badiashile ma perché ne ho spostati tre della difesa. Conveniva mettere uno solo senza spostare gli altri, lui non c’entrava intente. Era da tanto tempo fermo. Gli errori ci stanno, a volte pesano di più altre di meno”.

Tante belle notizia stasera. Cosa la soddisfa di più?

“La voglia, l’aggressione all’inizio della partita. Abbiamo avuto 6-7 situazioni in cui non abbiamo tirato in porta, Loro sono una squadra che se non chiudi l’azione ti ripartono addosso e dopo diventa una partita di ping pong. La partita poi è diventata dispendiosa. Abbiamo avuto sei situazioni molto favorevoli nel primo tempo, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo speso tanto, eravamo stanchi. Abbiamo avuto quattro palle in superiorità numerica, sono palloni che non si devono sbagliare. Le scelte vanno fatte per bene”.

De Bruyne:

“A Milano quando è entrato, ha fatto bene, ha dato palle clamorose. Poi nella Nazionale vince, e giustamente giudicate dal risultato. Se si mette a fare il play, diventa ancora più bravo. Gli ho detto che se arretra il raggio d’azione gli si allunga la carriera di un paio d’anni, anche se a lui non piace tanto. Lo scorso anno è stato fermo tanto. Anguissa ha giocato 13 partite lo scorso anno, Neres era fermo da gennaio. Ci vuole un po’ di pazienza. Quando vengono meno le forze, bisogna diventare soldi e concedere meno”.

Che ti ha detto Hojlund dopo il rigore?

“Hojlund mi ha detto: mister è stato De Bruyne a darmi la palla, e io gli ho detto te gliela devi ridare”.













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