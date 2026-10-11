Caffè espresso e cacao amaro alleati contro le occhiaie. Lo dice la scienza

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Negli ultimi anni il caffè espresso concentrato di caffeina è diventato uno degli ingredienti più utilizzati nella skincare di ultima generazione per contrastare le antiestetiche occhiaie.

A confermare il suo potere per un viso più riposato e luminoso è il Journal of Nutrition che dimostra come aggiungere il caffè e il cacao amaro nella skincare quotidiana sia un toccasana per un viso più riposato e più giovane. La caffeina combinata con il cacao amaro è in grado infatti di migliorare la microcircolazione e l’idratazione della pelle.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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