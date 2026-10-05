Santa Maria Capua Vetere, MSNA e sicurezza: Fumante: «Il C08 ha sempre agito nel rispetto delle proprie competenze»

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“La sicurezza nella città di Santa Maria Capua Vetere, in primis da cittadino e da padre di due figli quasi adolescenti, è un tema che mi sta molto a cuore e so bene che l’Amministrazione Comunale si è da tempo attivata per porre un freno all’illegalità, attraverso la Polizia Locale, sempre impegnata sul territorio comunale e a cui va il mio personale ringraziamento, nonché grazie alle attività di Carabinieri, Polizia e tutte le altre Forze dell’ordine.

Mi corre, però, anche l’obbligo di fare chiarezza in merito a un esposto che segue altre segnalazioni mosse nei confronti del Consorzio dell’Ambito C08 e della mia persona in qualità di Presidente per fatti di cronaca che hanno riguardato Minori Stranieri Non Accompagnati”. Esordisce così il Presidente del Consorzio dell’Ambito C08, dott. Davide Fumante, in risposta a presunte responsabilità additate all’Ente in conseguenza di comportamenti tenuti da alcuni MSNA.

“Il Consorzio dell’Ambito C08, che mi onoro di presiedere non ha competenze in materia di Minori Stranieri Non Accompagnati e, innanzitutto, va precisato che – spiega il Presidente Fumante – non ha in carico alcun MSNA e che dalla sua istituzione non ha curato alcun collocamento di MSNA, la cui presa in carico rimane, dopo la prima accoglienza, nella competenza della Rete SAI e dei Comuni ove è rintracciato. I MSNA, ospiti presso le Comunità ubicate nei Comuni consorziati dell’Ambito Territoriale C08, sono collocati e seguiti, infatti, da Enti diversi dal Consorzio, i quali, unitamente alla Comunità ospitante, hanno la responsabilità del MSNA e del relativo Progetto Educativo Individuale. La responsabilità della presa in carico e del progetto educativo appartiene agli Enti titolari del collocamento e alle strutture ospitanti. Il Consorzio, invece, esercita le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sui requisiti strutturali e funzionali delle Comunità ospitanti, così come previsto dalla normativa, in collaborazione con Comuni e ASL. E voglio ricordare che abbiamo già provveduto in passato, quando sono state riscontrate difformità nelle strutture che ospitano i minori, ad avviare procedimenti anche di revoca di autorizzazioni”.

Il Presidente Fumante conclude: “La tutela dei minori è una materia troppo delicata per essere affrontata con approssimazione. Per questo vanno chiarite bene le competenze e le responsabilità. Il Consorzio C08 ha sempre agito nel rispetto delle proprie competenze, collaborando con tutte le istituzioni coinvolte, e continuerà a farlo con la stessa serietà e trasparenza, proseguendo anche a sensibilizzare l’intervento delle forze dell’ordine al fine di contrastare episodi di illegalità compiuti da minori”.













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