Marano, tentato furto nella notte (il video): ladri in fuga dopo l’allarme in un negozio di telefonia di via Lazio

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Ancora un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza in città. Nella notte, intorno alle ore 3, alcuni ladri hanno tentato di introdursi all’interno di Special Phone, attività situata in via Lazio. Le immagini immortalate in un video esclusivo pubblicato dal nostro portale.

I malviventi hanno tentato di forzare l’ingresso del negozio, ma l’entrata in funzione del sistema di allarme li avrebbe costretti a interrompere il tentativo e a fuggire.

Sul posto è scattato l’allarme e sono stati effettuati i controlli del caso. Fortunatamente, il tentativo non è andato a buon fine: risultano danni solo alle porte di ingresso.

L’episodio si aggiunge alla preoccupazione espressa negli ultimi tempi da commercianti e residenti per la sicurezza sul territorio. Il nuovo tentativo di furto riporta così al centro dell’attenzione il tema dei controlli notturni e della necessità di garantire maggiore sicurezza alle attività commerciali.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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