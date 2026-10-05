Nobel per la Medicina ai grandi dell’optogenetica: premiata la scoperta che accende la luce sui misteri del cervello

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Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel “per le loro scoperte relative ai canali ionici sensibili alla luce e all’optogenetica”. L’Accademia di Stoccolma, come ogni anno, ha avviato la settimana degli annunci dei premi per i ricercatori e gli scienziati che si sono distinti per i loro studi.

In questo caso gli studi e le ricerche riguardano l’optogenetica “un metodo che consente di dimostrare come le cellule nervose modellino i ricordi, le emozioni e i comportamenti nel cervello vivente. Peter Hegemann e Georg Nagel hanno scoperto una proteina straordinaria, la canalorodopsina, in un’alga unicellulare. Karl Deisseroth ha trasformato la proteina in un interruttore controllato dalla luce per le cellule nervose. I premiati hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze” si legge nella nota dell’Accademia di Stoccolma.













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