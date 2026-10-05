Marano. Anziana di 93 anni, frattura del femore e quasi due settimane senza assistenza domiciliare: la denuncia di un cittadino

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Gentile Direttore,

sono un cittadino di Marano e mi rivolgo a Lei per presentare un reclamo urgente riguardante la situazione di mia madre, di 93 anni.

Mia madre è recentemente caduta e ha riportato una frattura scomposta del femore. È stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Dopo le dimissioni, il medico di famiglia ha provveduto a effettuare la richiesta per l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presso l’ASL.

Nonostante siano ormai trascorse quasi due settimane, a tutt’oggi non è ancora garantita a domicilio l’assistenza di cui mia madre ha assolutamente bisogno.

In particolare, non è ancora intervenuto un infermiere, non è stato garantito il servizio di fisioterapia e manca anche un OSS che possa occuparsi dell’igiene personale e del cambio del pannolone. Inoltre, risulta completamente assente l’assistenza sociale necessaria per una persona di 93 anni, non autosufficiente e appena operata al femore.

Ritengo gravemente preoccupante che una persona anziana, fragile e con una frattura così importante possa rimanere per quasi due settimane senza un’adeguata assistenza domiciliare, nonostante la richiesta sia stata regolarmente presentata dal medico di famiglia.

Chiedo pertanto un intervento immediato affinché venga verificata la situazione e venga attivata senza ulteriori ritardi tutta l’assistenza necessaria: infermieristica, fisioterapica, OSS e sociale.

Chiedo inoltre di conoscere le ragioni per cui, a distanza di quasi due settimane dalla richiesta, i servizi non siano ancora stati attivati e quali siano i tempi effettivi previsti per garantire a mia madre l’assistenza di cui necessita.

Lettera firmata

Come testata giornalistica ci siamo attivati, avendo appreso la notizia da terzi, presso il comando vigili che ha allertato i servizi sociali. Ma, a quanto pare, nulla si sarebbe mosso. La donna risiede nella zona di via Marano-Pianura.

La REDAZIONE

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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