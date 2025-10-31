Prodotti ittici non ‘tracciati’ sequestrati a Salerno

Durante il controllo, avvenuto all’interno di uno dei mercati rionali di Salerno, sono state trovate specie ittiche di vario genere – tra cui seppie, mazzancolle, acciughe, pannocchie, dentici, triglie, salmone, orate, naselli, calamari, lupini, merluzzi ed altre ancora – tutte prive della prescritta e obbligatoria documentazione, attestante la provenienza, nonché la prevista etichettatura con alcune informazioni essenziali per la tutela del consumatore finale, quali ad esempio le modalità di pesca, gli attrezzi di pesca utilizzati, l’area di pesca, i termini di conservazione e tutte le ulteriori obbligatorie informazioni di provenienza del pescato.