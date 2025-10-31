Campania, Fico si arrampica sugli specchi per giustificare l’intesa con Cesaro junior

Condividi

Visite: 22

25 Visite

In vista delle regionali in Campania, Roberto Fico finisce nella bufera per aver giustificato la presenza di Armando Cesaro, figlio di “Giggino ’a purpetta” e nipote di due condannati, nel progetto della coalizione progressista. Alla presentazione di Casa Riformista, l’ex presidente della Camera ha parlato di “progetti comuni su sanità e trasporti”, invitando ad andare “oltre le logiche di appartenenza”.

Parole che hanno lasciato molti basiti: lo stesso Fico, per anni, aveva indicato nella famiglia Cesaro uno dei simboli del malaffare politico campano. Ora, il suo cambio di tono appare a molti come un esercizio di equilibrismo politico per tenere unito il fragile “campo largo”.

Come ha ironizzato Clemente Mastella, oggi suo alleato, Fico sembra essere diventato “più democristiano dei democristiani”, forse persino più del vituperato Luigi Di Maio













