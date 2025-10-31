L’associazione Familiari vittime della strada. Basta morti sulle strade: un vero e proprio bollettino di guerra

Condividi

A parlare è il portavoce delle associazioni A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv), A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv) e A.I.F.V.S. ODV (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv), Biagio Ciaramella, (abbiamo mandato tante richieste al Presidente Vincenzo De Luca) in questi 10anni, ma non c’è stata mai una risposta forse perché i morti sulle strade non votano, ma i familiari delle vittime sì.

Negli ultimi 10anni la regione Campania ha finanziato un progetto senza il supporto di chi veramente potrebbe collaborare a far fermare questa strage stradale, (sulle strade della Campania),

noi come associazioni e come familiari di una vittima della strada, facciamo un appello al futuro Presidente della Campania, il vostro mandato dura 5anni il nostro dolore non scade mai, essendo condannati ha l’ergastolo del dolore, da chi non ha rispettato il codice della strada, ci appelliamo al futuro Presidente, che intervenga per diminuire questa mattanza sulle strade Campane.

Coordinando tavoli tecnici con tutte le istituzioni competenti, di organizzare un controllo del nuovo codice della strada, (su tutto il territorio Campano), noi come associazioni saremo lieti di collaborare assieme al futuro Presidente, sperando che le nostre richieste di incontro siano accolte, no come stato fino adesso da chi l’ha ricevuto non dandoci mai risposta, adesso come portavoce delle tre associazioni, mi rivolgo ai 6 candidati Presidenti, facciamo i nostri auguri di una campagna serena e piena di idee per i cittadini campani.

Tanti Candidati per la corsa in consiglio regionale solo 50 possono essere eletti, il nostro appello va anche a chi si e candidato come consigliere regionale, lo sappiamo che sarà una battaglia dura per i tanti candidati consigliere regionale, ma il vostro contributo nel parlare di sicurezza stradale, nei vostri interventi con i cittadini e fondamentale.

Noi ci saremo per chi vuole prendere impegni con le associazioni sia tutti candidati Presidente e Candidati Regionali.

Tutti assieme potremo dare una svolta in Campania, diminuendo questa strage stradale.

Come portavoce Biagio Ciaramella delle tre associazioni, ringrazio per la fiducia della Presidente Elena Ronzullo A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv), e il Preside Alberto Pallotti A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv) e A.I.F.V.S. ODV (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv),

Segretario

Biagio Ciaramella

A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV Cell. 330443441

Codice Fiscale: 90035790618

Sede Legale: Via Bettino Craxi, n 41-81038 Trentola Ducenta (CE)













