VILLARICCA, IL TEATRO PROTAGONISTA DELLA RASSEGNA “CAFFÈ CON L’AUTORE”

Due appuntamenti consecutivi ai Giardini del Palazzo Baronale nell’ambito de “I Cortili dell’Arte”

VILLARICCA – Prosegue a Villaricca il programma culturale di “Caffè con l’Autore”, inserito nel percorso “I Cortili dell’Arte”, con due appuntamenti consecutivi dedicati al teatro, alla cultura e alla valorizzazione degli spazi storici della città.

I Giardini del Palazzo Baronale ospiteranno questa sera, martedì 22 settembre alle ore 20:30, la compagnia I Meccanici della Risata, protagonista della commedia brillante “Questo albergo non è una casa”.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Gennaro Zannella ed è diretto da Luca Buonocore. Gli autori sono Luca Buonocore, Mario Annibale, Francesco Trapani e Mario Alovisi.

Una serata dedicata al teatro e all’intrattenimento che si inserisce nel calendario di iniziative attraverso cui “Caffè con l’Autore” sta contribuendo a portare nuove occasioni culturali nel centro storico di Villaricca.

La programmazione proseguirà mercoledì 23 settembre, alle ore 20:30, sempre nella suggestiva cornice dei Giardini del Palazzo Baronale, con la commedia brillante “Auguri Ricchioni”, di Marco Palma “Il Poetaccio”, con la regia di Mena Poziello.

Sul palco saranno presenti:

Giulio Licciardiello

Marianna Mazza

Eliana Criscuolo

Pippo Quaranta

Nunzio Rispo

Antonella Bruiscino

La scenografia è curata da Giulio Pianese, mentre Mary Caccia sarà presente per il servizio fotografico.

I due appuntamenti rappresentano un ulteriore momento del percorso di “Caffè con l’Autore”, che attraverso letteratura, teatro, arte e cultura intende creare occasioni di incontro e partecipazione per la cittadinanza, valorizzando contemporaneamente i luoghi storici di Villaricca.

In questo contesto, i Giardini del Palazzo Baronale diventano per due serate un vero spazio culturale aperto alla comunità, con il teatro come strumento di aggregazione e partecipazione.

Alla realizzazione del percorso partecipa anche l’Associazione Idee e Concretezza APS, presieduta da Salvatore Mautone, impegnata nelle attività organizzative e nella promozione degli appuntamenti.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Villaricca e del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Granata, insieme alle realtà artistiche e associative coinvolte nella programmazione.

Due serate consecutive che arricchiscono il calendario culturale cittadino e che testimoniano l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà artistiche per la promozione della cultura sul territorio.

L’appuntamento è per questa sera, martedì 22 settembre, alle ore 20:30, con “Questo albergo non è una casa”, e per domani, mercoledì 23 settembre, con “Auguri Ricchioni”.

I Giardini del Palazzo Baronale tornano così ad essere luogo di cultura, teatro e partecipazione nel cuore di Villaricca.