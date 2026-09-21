Marano. Pulizie uffici comunali, dal 30 settembre Goser subentra a Romeo: sindacati in allerta per passaggio di cantiere

Dal 30 settembre Goser subentrerà a Romeo nel servizio di pulizia degli uffici comunali di Marano e delle sedi distaccate. Il cambio di gestione, previsto dall’esito della gara d’appalto, sta però alimentando la preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, soprattutto per gli effetti del passaggio di cantiere previsto dal bando.

I sindacati fanno sapere di non essere stati ancora convocati per affrontare il passaggio e chiedono quindi un confronto sulle modalità di subentro e sulle garanzie per il personale attualmente impiegato.

L’obiettivo dichiarato dalle organizzazioni sindacali è quello di tutelare i livelli occupazionali. «In ogni caso faremo tutto il possibile per salvaguardare i posti di lavoro», fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori, in attesa di una convocazione e di maggiori chiarimenti sul futuro del servizio.