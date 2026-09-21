Caivano e Casoria, blitz anticamorra: 34 persone colpite da misura cautelare. Nel mirino il clan Angelino

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Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. partenopea, nei confronti di *34 persone*, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.

Un associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.

_I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà presso gli uffici della Procura alle ore 10:30_













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