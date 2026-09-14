VIGNE IN CONVENTO, IL BILANCIO PIU’ CHE POSITIVO DELLA KERMESSE CHE SI E’ TENUTA A MAANO

Vi avevo raccontato il sogno e ieri quel sogno ha preso vita raggiungendo il nostro obiettivo

Dicevo che per valorizzare un territorio non basta raccontarlo, bisogna viverlo, ieri Marano lo ha vissuto.

Il Convento di Santa Maria degli Angeli si è riempito in un modo che non ci aspettavamo: un’affluenza intensa, calorosa, piena di stupore e meraviglia. È stata questa la nostra emozione più grande.

Per fare grandi eventi ci vogliono grandi budget, si dice. Noi abbiamo dimostrato che a volte bastano grandi cuori e noi di cuori grandi ne abbiamo incontrati tanti.

In qualità di socia di Marano Lab, sento il dovere di ringraziare chi ha reso possibile tutto questo.

Grazie ai nostri sponsor e a chi ha deliziato i palati con cura e professionalità: lo chef Domenico Pezzella di Sohara Luxury Club con Andrea e Pietro di Francia, l’Antico Panificio Malizia con la sua titolare in prima persona, Bar Pasticceria Baiano e la Salsamenteria Sarracino. Grazie ai protagonisti della nostra terra, i produttori:

Cerullo, Colli Ramati, Vinsi zeroquattro , La Grotta, Cantine Federiciane, Cantine d’Averno, Adele Musella e Cantina Vitae*, che si è aggiudicata il premio come Miglior Calice decretato dalla bravissima sommelier e degustatrice Manuela Chiarolanza.

Grazie a chi ha portato arte ed emozione: le voci di Anna Mas e Fabrizio Mandara, il corpo di ballo di New Stella Nascente diretto da Nancy e Marco Della Corte il nostro Munaciello Tuccillo. Grazie a Casa Bagaria e ai conduttori Emanuela Liaci e Peppe Nardelli che hanno guidato la serata con eleganza, alla location di Padre Gregorio a cui abbiamo devoluto il ricavato dei calici, come promesso.

E grazie alla nostra grande famiglia Marano Lab: soci, mariti, mogli, figli e figlie che dietro le quinte hanno dato tutto per rendere perfetto ogni dettaglio.

Ieri non abbiamo solo fatto degustare un buon vino , abbiamo dimostrato che cultura, impresa, associazionismo e solidarietà possono incontrarsi e fare comunità.

Abbiamo acceso una luce e voi l’avete tenuta accesa con noi.

Maddalena Fusco