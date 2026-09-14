Vaccini negli allevamenti: il divieto di esportare

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Le recenti dichiarazioni attribuite ad Anthony Fauci sul tema dell’obbligo vaccinale e dei vaccini a tecnologia mRNA riportano l’attenzione su un argomento che continua a dividere l’opinione pubblica: il rapporto tra sperimentazione, sicurezza, trasparenza e diritto dei cittadini a essere correttamente informati. Il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria non nasce con il Covid-19. In Italia era già emerso con la legge Lorenzin, che ampliò le vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e prevedeva un monitoraggio della normativa e dei suoi effetti.

Con la pandemia il confronto è diventato ancora più acceso, soprattutto con l’impiego su larga scala dei vaccini a tecnologia mRNA e con l’introduzione di forme di obbligo vaccinale. Su questi vaccini sono state avanzate nel tempo accuse di genotossicità e di gravi rischi per la salute. Si tratta, tuttavia, di affermazioni che non possono essere considerate automaticamente dimostrate: proprio su argomenti così delicati occorre pretendere dati scientifici, farmacovigilanza e verifiche indipendenti, distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni.

Oggi la questione della vaccinazione riguarda anche il mondo degli allevamenti. Nel maggio 2026 il Ministero della Salute ha avviato un progetto pilota contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAI H5, destinato a un numero limitato di allevamenti di polli, tacchini e galline ovaiole in Veneto e Lombardia. Il progetto, realizzato con il coinvolgimento delle Regioni interessate e del settore avicolo, prevede l’impiego di vaccini autorizzati secondo la normativa europea e nasce nell’ambito delle strategie di biosicurezza contro la diffusione dell’influenza aviaria. Uno degli aspetti più importanti del piano è proprio quello della tracciabilità. La sperimentazione deve infatti consentire di verificare la corretta registrazione delle vaccinazioni, l’identificazione degli animali vaccinati e la tracciabilità dei prodotti che ne derivano, nel rispetto delle norme europee e delle disposizioni previste per gli scambi commerciali.













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