VILLARICCA. III EDIZIONE PREMIO “GENIUS LOCI – ARMANDO DE ROSA”, LAURITO OSPITE D’ONORE

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La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, si terrà venerdì 11 settembre 2026, alle ore 19.00, nella splendida cornice di Palazzo Somma-Baldascino di Villaricca, che accoglierà una delle artiste più amate dello spettacolo italiano

VILLARICCA – Sarà la presenza straordinaria di Marisa Laurito uno dei momenti più attesi della III Edizione del Premio “Genius Loci – Armando De Rosa”, in programma venerdì 11 settembre 2026, alle ore 19.00, presso il suggestivo Palazzo Somma-Baldascino, in via Sei Martiri a Villaricca.

Il Premio, istituito dal Comune di Villaricca e dalla Pro Loco, ha il patrocinio dell’UNPLI Campania, UNPLI Napoli, dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Marisa Laurito, che sarà protagonista di una serata che si annuncia ricca di emozioni e di significati: un ritorno alle radici, alla cultura napoletana e a quel patrimonio umano e artistico che continua a rappresentare una delle più grandi ricchezze della nostra terra.

“Avere con noi Marisa Laurito significa regalare al Premio una presenza di grande prestigio e, soprattutto, accogliere un’artista che Napoli ha sempre raccontato e rappresentato con passione, ironia e straordinaria autenticità”, sottolineano gli organizzatori.

Un appuntamento di grande prestigio che vedrà protagonista Marisa Laurito, attrice, conduttrice e straordinaria interprete dell’anima più autentica di Napoli, artista amatissima dal pubblico e protagonista di una carriera che attraversa teatro, cinema e televisione. La sua partecipazione rappresenta un importante valore aggiunto per una manifestazione culturale che intende celebrare le eccellenze, la cultura e le personalità capaci di lasciare un segno nel proprio territorio e nella società.

La serata sarà, dunque, un incontro tra memoria, cultura, territorio e grande spettacolo, con la presenza di una donna che, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo conquistare generazioni di italiani senza mai perdere il legame con le proprie radici napoletane.

Il Premio “Genius Loci – Armando De Rosa” nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliori energie del territorio, riconoscendo il contributo di quanti, attraverso la cultura, le professioni, l’impegno sociale e civile, contribuiscono concretamente alla crescita della comunità. Marisa Laurito, con la sua storia artistica e il suo profondo legame con Napoli, incarna perfettamente lo spirito del Premio “Genius Loci”, dedicato alla memoria di Armando De Rosa.

Alla serata, nella prestigiosa cornice di Palazzo Somma-Baldascino, luogo simbolico della storia e della cultura di Villaricca, saranno presenti le autorità e le istituzioni locali, il sindaco Francesco Gaudieri, l’assessore alla Cultura Giovanni Granata, il presidente della Pro Loco, avv. Teresa De Rosa, il maestro Salvatore Palomba e tanti amici e conoscenti del “Presidente per sempre”, Armando De Rosa.

L’appuntamento, giunto alla terza edizione, rappresenterà un’importante occasione di incontro tra istituzioni, associazioni, professionisti, esponenti del mondo della cultura e cittadini.

Sarà possibile partecipare alla serata anche seguendo la diretta su Tv Campi Flegrei al canale 99 del digitale terrestre.