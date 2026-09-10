Giugliano, aggredisce la moglie e minaccia il personale del pronto soccorso: denunciato 39enne. Napoli, accoltellato 17enne

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Momenti di tensione a Giugliano in Campania, dove un 39enne è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e, successivamente, aver creato disordini all’interno del pronto soccorso dove la donna era stata trasportata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un oggetto contundente, provocandole ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. La donna è stata presa in carico dal personale sanitario e, al termine delle cure, ha riportato una prognosi di 15 giorni.

Durante il ricovero, il 39enne si sarebbe presentato al pronto soccorso pretendendo di entrare nell’ambulatorio dove si trovava la donna. Di fronte al divieto del personale sanitario, avrebbe iniziato a creare disordine nell’area del triage, arrivando, secondo quanto riferito, a insultare e minacciare gli operatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e minaccia a personale sanitario.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’intera vicenda e chiarire il contesto nel quale è maturata l’aggressione.

Pomigliano, auto rubata data alle fiamme sulla Statale 162

Nella stessa serata, intervento dei carabinieri anche a Pomigliano d’Arco, lungo la Statale 162, dove una Peugeot 2008 è stata trovata completamente avvolta dalle fiamme.

Il veicolo era stato rubato poco prima a Marigliano. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Nell’episodio non si registrano feriti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e soprattutto stabilire l’origine dell’incendio e l’eventuale matrice dolosa.

Napoli, 17enne accoltellato in piazza Carlo III

Un altro episodio si è verificato a Napoli, dove un 17enne di Pomigliano d’Arco, incensurato, è finito in ospedale dopo essere stato ferito al volto.

L’aggressione sarebbe avvenuta in piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto.

L’uomo avrebbe estratto un coltello e colpito il giovane poco sopra l’occhio sinistro, all’altezza del sopracciglio.

Il 17enne è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso di Villa Betania, dove i medici lo hanno medicato. È stato dimesso con una prognosi di quattro giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Le indagini sono in corso per identificare l’aggressore e ricostruire con esattezza la dinamica del ferimento.

Tre episodi distinti, dunque, avvenuti tra l’area nord di Napoli e l’hinterland, sui quali sono ora al lavoro i carabinieri per chiarire responsabilità e dinamiche.













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