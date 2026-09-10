Discorso fiume di Trump a Dallas: “Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà 5mila dollari”

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Il presidente Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente del lauto compenso, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre.

“In 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia.

La scelta è facile. I democratici vi chiedono il voto per portare avanti la loro fallimentare agenda. Vi chiedo di farci finire il lavoro che abbiamo iniziato. Fate finta che” alle midterm “ci sia il mio nome sulla scheda”, ha detto il tycoon, facendo leva su temi a lui molto cari, tracciando scenari cupi dopo aver descritto la parte iniziale del suo mandato presidenziale come “i due anni migliori nella storia della presidenza” Usa. “Se affidate il futuro dell’America ai democratici, il Paese ci metterà un decennio per rialzarsi. Votate per i repubblicani”. Perché, “se perdiamo, voi perderete il controllo dei confini, perderete il taglio delle tasse, perderete la vostra sicurezza. Perderete la vostra ricchezza. Il nostro Paese attraverserebbe un inferno e voi vivrete un inferno come è successo appena due anni fa”, ha aggiunto Trump, riferendosi alla presidenza Biden. “Votate per i repubblicani e lasceremo il resto del mondo a mangiare la nostra polvere per le generazioni successive. Non ci sarà nulla di paragonabile”, ha rincarato, strappando uno degli appalusi più convinti dei delegati.

“Posso promettervi una cosa: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da 5.000 dollari a tutti gli adulti, un po’ come le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti”, ha detto il presidente nel suo discorso di circa quasi 2 ore, sottolineando che l’unica restrizione per il “dividendo Trump” è che sia speso negli Usa.













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