Champions League, Allegri alla vigilia: “Arsenal favorito, ma si parte da 0-0”

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“Sabato con l’Inter è stata una partita molto bella persa per delle ingenuità, domani c’è più adrenalina perchè ci confrontiamo con i migliori. Servirà una partita di grande tecnica e difendere meglio di squadra, perchè sia con Como che con Inter in certi momenti abbiamo lasciato a desiderare”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio nella fase campionato di Champions League contro l’Arsenal. “Dobbiamo avere tuti l’ambizione di fare una grande Champions, quella è la cosa che ci porterà avanti. Che l’Arsenal sia favorito è normale, ma noi abbiamo l’ambizione di fare una grande partita. Si parte sempre da 0-0 e poi vedremo”, ha aggiunto.

“L’Arsenal è una squadra completa, Arteta è stato molto bravo a sistemare la fase difensiva e infatti subiscono pochi gol”, ha dichiarato ancora Allegri. “La Champions si decide a marzo e devi avere tutti i giocatori a disposizione, ci sono tante squadre forti che possono competere per vincere. Io ho avuto la fortuna di fare due finali ma le ho perse entrambe, vediamo se da qui alla fine riuscirò a vincerla”, ha concluso.

“De Bruyne è un giocatore straordinario e domani molto probabilmente sarà della partita” ha detto Allegri. Il tecnico azzurro ha parlato anche dell’attaccante Rasmus Hojlund. “Ha solo 23 anni e può migliorare ancora molto, ha una grande voglia di farlo e sono certo lo farà. Non ci sarà alcun cambio tattico, non ci saranno McTominay che è stato operato e anche Anguissa che ha accusato un piccolo problema. Neres è un punto interrogativo, vediamo domani se sta bene sarà della partita”, ha aggiunto.













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