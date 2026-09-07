Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia

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Quando il 4 settembre scorso Lorena Isceri è stata buttata dall’ex dal viadotto lungo l’Autostrada del Sole a Barberino del Mugello, era ancora viva.

L’autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall’ex Federico Vella. Un esame cominciato nel pomeriggio all’ospedale di Careggi e che andrà avanti fino a tarda sera.

I quesiti posti dal sostituto procuratore Antonio Natale al medico legale Beatrice Defraia sono quelli di rito – stabilire le cause della morte – ma in una vicenda già chiara nella dinamica e nelle responsabilità, adesso l’intenzione degli inquirenti è puntualizzare bene lo svolgimento dei fatti nella loro completezza. E capire se Vella ha ucciso Lorenza prima di gettarla dal viadotto o se è stata la caduta a provocarne la morte era l’unico elemento mancante. Dall’esame esterno e dalla Tac sulla salma, risulta già una risposta: la donna è morta per la caduta e per l’impatto a terra da decine di metri di altezza.

La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico che sarà consegnata fra 90 giorni.













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