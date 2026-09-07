De Laurentiis e l’uscita sulla politica: “Schlein? Inguardabile”

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Non era lì per Forza Italia. La conferenza stampa di presentazione del congresso si è svolta all’Hotel De Bonart. E sulla terrazza ristorante, a pranzo, c’era anche De Laurentiis. Repubblica Napoli lo descrive da solo intento a mangiare il suo club sandwich.

De Laurentiis si avvicina al tavolo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, del suo vice Gianfranco Librandi, del senatore Franco Silvestro. Si ferma lì un minuto e non si trattiene tirando in ballo la segretaria del Pd: “Cosa dite della Schlein? È inguardabile”. Risate di approvazione, scrive Repubblica.

E ancora:

“Il patron del Napoli continua: “Cosa hanno proposto dall’inizio? Se avessero detto ‘vogliamo partecipare con la nostra coscienza e sapienza rispettando la vostra. Faremo delle proposte, ne possiamo discutere’… Invece dall’inizio fanno cane e gatto”. Sembra un chiaro riferimento alle vicissitudini del centrosinistra alle prese con l’alleanza per le elezioni Politiche”.













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