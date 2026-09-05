Il Sorrento sbanca il De Cristofaro di Giugliano: per i tigrotti è notte fonda

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Il Sorrento cala il tris e sbanca Giugliano 2-0. Cargnelutti apre al 9’ con una prodezza da fuori, Bolzan raddoppia al 37’ su assist di Crecco. Gara sospesa per 15’ per l’infortunio dell’arbitro Mbei, sostituito dal quarto ufficiale Striamo. Nella ripresa la reazione gialloblù non basta: Galletta colpisce la traversa. Secondo ko di fila per il Giugliano, fermo a un punto e con 9 gol subiti in tre gare; terzo successo consecutivo per il Sorrento di Maiuri.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews