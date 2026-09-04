Marano, auto incendiata a un disabile: la Commissione straordinaria condanna il gesto. I vigili, intanto, hanno ripristinato lo stallo

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Con il più vivo sconcerto la Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli ha appreso del grave episodio incendiario che ha colpito il veicolo di un cittadino diversamente abile della nostra comunità.

Un gesto di gravità inaudita che rappresenta un atto di vandalismo e di violenza, assume un significato particolarmente odioso e profondamente deprecabile quando colpisce una persona che può avere nel proprio veicolo uno strumento essenziale per la mobilità, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale.

A nome dell’intera comunità civile, si esprime quindi la più ferma condanna e la sincera solidarietà al cittadino coinvolto, auspicando che l ‘Arma dei Carabinieri prontamente intervenuta possa fare piena luce sull’accaduto e individuare quanto prima i responsabili.

Ad essa sarà doverosamente assicurata ogni collaborazione da parte del Comando dei Vigili Urbani che sensibili e coinvolti si sono adoperati per l’immediato ripristino dei luoghi e dello stallo di sosta oltreché per la pulizia della carreggiata.

Continua anche così l’impegno della Commissione affinché il territorio sia luogo di legalità, rispetto, inclusione e solidarietà, valori che devono appartenere a tutti e che rappresentano il fondamento della convivenza civile e la base su cui costruire un futuro sempre più garantito indenne da ulteriori interventi di rigore. Una missione cui il prefetto Cardellicchio ha più volte fatto cenno e che ispira fermamente l’azione di tutta la Commissione.

NOTA STAMPA













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