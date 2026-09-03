MARANO, ANCORA GUASTI ALLE CABINE ENEL: DISAGI IN VIA TERRACINI

Condividi

Visite: 35

74 Visite

Nuovo guasto alle cabine elettriche di via Terracini a Marano. Tecnici al lavoro, intervento previsto nelle prossime ore.

Ancora problemi alla rete elettrica in via Terracini a Marano, dove si registra l’ennesimo guasto alle cabine Enel. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e, secondo le prime informazioni, i lavori dovrebbero concludersi entro alcune ore.

Nel frattempo restano i disagi per residenti e attività della zona, alle prese con una situazione che continua a ripetersi e che sta creando non pochi problemi alla cittadinanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti