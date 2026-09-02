MARANO, IL GRANDE PROGETTO PER LA RINASCITA DEL TERRITORIO. DOPO ESPOSITO, ANCHE L’AVVOCATO PEZZELLA METTE IN CAMPO IDEE E PROPOSTESONO PRONTO ANCH’IO A DARE UNA MANO PER LA RINASCITA DI MARANO»

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La lettera dell’avvocato Rosario Pezzella: «Pur non essendo della partita, voglio offrire il mio contributo»

Gentile direttore Bocchetti,

registro favorevolmente gli interventi di autorevoli cittadini che vogliono dare una mano per risollevare la nostra cara Marano. Pur non essendo della partita, non posso esimermi dall’inviare il mio manifesto per il rilancio della nostra martoriata città, con la speranza che possa costituire un valido spunto di riflessione e discussione.

Marano ha bisogno di un grande progetto di rinascita e, soprattutto, di persone disposte a mettere a disposizione idee, competenze e impegno.

Il primo punto non può che essere la legalità sostanziale e la trasparenza radicale. Dopo cinque scioglimenti, la macchina comunale deve essere blindata con controlli rigorosi: monitoraggio pubblico e digitale degli appalti, collaborazione permanente con Prefettura e ANAC e uno sportello anticorruzione e ascolto attraverso il quale cittadini e commercianti possano segnalare abusi e tentativi di estorsione.

C’è poi la necessità di una vera rigenerazione urbana e di uno stop al consumo di territorio. Basta con l’espansione incontrollata: occorre intervenire sul patrimonio esistente, attraverso un piano straordinario per le strade, la cura delle aree verdi e dei beni comuni e il recupero dei beni confiscati alla criminalità, trasformandoli in spazi pubblici, sedi associative e luoghi per la comunità.

Una città che vuole rinascere deve inoltre investire nei giovani e negli anziani. Occorre riqualificare e riaprire gli impianti sportivi, a partire dallo Stadio Comunale e dalle palestre scolastiche, utilizzando anche project financing e fondi europei. Serve una vera Cittadella dei Giovani e del Co-Working, dedicata allo studio, al lavoro, alla cultura e all’imprenditoria giovanile, così come spazi di aggregazione per la terza età.

Fondamentale anche il capitolo della salute e dei servizi di prossimità. Marano deve tornare a battersi con forza presso la Regione Campania e l’ASL per il ripristino del PSAUT o per l’attivazione di una Casa della Comunità H24. Parallelamente bisogna avvicinare l’amministrazione ai cittadini attraverso la digitalizzazione dei servizi e punti di ascolto decentrati nelle periferie.

Infine, il rilancio economico e del commercio. Spegnere le vetrine significa spegnere la sicurezza e la vitalità delle nostre strade. Serve un Distretto del Commercio Locale, con agevolazioni per chi investe e apre nuove attività, soprattutto nel centro storico e nelle aree da rivitalizzare. E serve un calendario stabile di eventi culturali ed enogastronomici capace di valorizzare la storia e l’identità maranese e di attirare persone dai comuni vicini.

Queste sono alcune proposte che sottopongo alla discussione della città. Non sono della partita, ma sono pronto a dare una mano.

Avvocato Rosario Pezzella













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