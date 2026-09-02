Meloni, il governo taglia il traguardo dei 4 anni. Dati economici (occupazione ) boom, ma pesa l’inflazione

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Quattro anni a Palazzo Chigi, una maggioranza rimasta compatta e una serie di indicatori che fotografano un’Italia completamente diversa da quella dell’autunno 2022. Il governo di Giorgia Meloni taglia un traguardo politico destinato a entrare nella storia repubblicana: nessun esecutivo era riuscito a garantire una continuità così lunga. Ma il dato della stabilità, da solo, racconta soltanto una parte della storia. Perché il bilancio di questi quasi quattro anni passa soprattutto dai numeri dell’economia, del lavoro, della sicurezza e dei conti pubblici.

Il capitolo più significativo riguarda l’occupazione. Nel novembre 2022 gli occupati erano 23,252 milioni, a luglio 2026 sono diventati 24,370 milioni: +4,8%, oltre un milione in più. Il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico del 63,2%, mentre la disoccupazione è scesa dal 7,8% di fine 2022 al 5,8%. Ai minimi anche quella giovanile, passata dal 24% del settembre 2022 al 18,9%. E non si tratta soltanto di più posti di lavoro: i contratti a tempo indeterminato sono aumentati di oltre 1,3 milioni, mentre i precari sono diminuiti di 534 mila unità. Record anche per l’occupazione femminile, salita al 54,5%, contro il 51,6% registrato all’inizio della legislatura.

La famiglia è diventata uno dei terreni sui quali l’esecutivo ha concentrato maggiormente le risorse. Il Bonus mamme, introdotto nel 2024, è salito nel 2026 da 40 a 60 euro al mese per le lavoratrici con almeno due figli e Isee fino a 40 mila euro. Il congedo parentale conta tre mesi indennizzati all’80% della retribuzione, mentre il Bonus nido arriva a 3.600 euro annui per le famiglie con Isee fino a 40 mila euro. A questo si aggiungono il contributo da mille euro per le nuove nascite, la revisione dell’Isee e la Carta “Dedicata a te”.













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