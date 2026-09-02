AVVOCATO ESPOSITO. MARANO NON È MORTA: STIAMO LAVORANDO A UN GRANDE PROGETTO POLITICO PER RESTITUIRE AI CITTADINI DIGNITA’ E DECORO

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Marano, la mia città, la nostra città, sembra morire anno dopo anno. O forse è già morta da vent’anni. Da quando, per quanto ricordo, al Ciaurro non si organizza più nulla. Da quando non si vede più una festa per i bambini, un Carnevale in piazza, un momento capace di far incontrare le famiglie e restituire alla città il senso di comunità.

È morta quando ha chiuso il Cinema Lily, quando è venuta meno la biblioteca, quando non si è riusciti a valorizzare la nostra storia attraverso un museo, i mausolei di epoca romana e le tante testimonianze che potrebbero diventare patrimonio e attrazione per i giovani.

È morta anche quando siamo diventati costretti a reclamare sui social persino i diritti più elementari, spesso in pochi, mentre troppi scelgono il silenzio. Ed è morta un’altra volta quando raccogli una bottiglia di plastica gettata a terra e chi l’ha buttata ti guarda e ti ride in faccia.

Abbiamo conosciuto generazioni di bulli cresciuti nell’impunità e, in alcuni casi, protetti persino dalle proprie famiglie. Oggi vediamo le conseguenze di una cultura che ha lasciato spazio alla prepotenza e alla criminalità, mentre commercianti e attività economiche sono costretti a chiudere, tra la pressione dei clan, la concorrenza delle vendite online e servizi sempre più insufficienti.

Eppure io non voglio arrendermi.

Perché Marano non è soltanto questo. Ci sono ancora persone perbene, competenti, coraggiose, cittadini che non hanno smesso di credere nella possibilità di cambiare le cose.

Ed è proprio da qui che bisogna ripartire.

Da tempo, insieme ad altri cittadini, ci stiamo muovendo su un progetto ampio e ambizioso per restituire speranza, dignità e futuro a Marano. Non l’ennesima iniziativa destinata a spegnersi, ma un percorso che vuole mettere insieme persone serie, competenze, idee e disponibilità concrete per costruire qualcosa di nuovo per Marano e per i maranesi.

Per questo rivolgo un appello ai cittadini virtuosi: non restate spettatori. Quando qualcuno si propone di fare qualcosa di serio per questa città, non giudicatelo prima ancora di conoscerlo. Ascoltatelo. Valutate le idee. Partecipate.

Marano ha bisogno di una comunità che torni a riconoscersi, a collaborare e a credere nel proprio futuro.

Io amo Marano. E voglio ancora crederci. Un progetto c’è. Ora serve una comunità pronta a sostenerlo in massa.

Avvocato Beniamino Esposito













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