CAMPI FLEGREI, PIU’ DI 4MILA LE PERSONE SFOLLATE

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Sono 1.744 i nuclei familiari, per un totale di 4.060 persone, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a Pozzuoli a seguito dei danni provocati dalla scossa del 31 luglio.

Il dato emerge dall’ultima riunione di aggiornamento convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari e tenuta ieri a Palazzo di Governo.

Tra le oltre quattromila persone costrette a lasciare casa: 3.314 hanno richiesto il contributo di autonoma sistemazione (Cas); 121 sono ospitate in strutture alberghiere; 50 si trovano al Palatrincone (non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero); 575 non hanno richiesto alcuna forma di assistenza.

Parallelamente, 157 persone – appartenenti a 59 nuclei familiari – sono rientrate nelle proprie abitazioni grazie alle ordinanze di revoca emesse dopo le verifiche tecniche.

Contributi Cas: oltre mille pagamenti

Il Comune di Pozzuoli prosegue nell’erogazione dei contributi. Su 1.347 richieste, risultano 1.011 pagamenti già effettuati.

Reti idriche: 116 segnalazioni, 113 risolte

Sul fronte delle criticità legate alle perdite dalle condotte idriche, sono state registrate: 116 segnalazioni; 113 interventi risolti.













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