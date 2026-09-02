NAPOLI, DI LORENZO RINNOVA FINO AL 2030

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«Azzurro per la vita». Giovanni Di Lorenzo rinnova con il Napoli. Per lui un contratto fino al 2030. Un amore sbocciato a prima vista, quando in quel caldo pomeriggio d’agosto del 2019, a Torino contro la Juventus, arrivò il suo primo gol in maglia azzurra. Con un post sui social, il Napoli ha annunciato il rinnovo del capitano, l’unico dopo Maradona ad alzare la coppa dello scudetto con l’azzurro addosso.
Questo il comunicato del club di Aurelio De Laurentiis: «La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030». Allo scadere del contratto, il capitano del Napoli avrà quasi 37 anni.