Strisce blu e nuovo Codice della strada, cosa cambia: le nuove regole

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Novità per chi sfora il tempo nelle strisce blu. Il nuovo Codice della strada infatti ha introdotto una rimodulazione delle sanzioni per la sosta nei parcheggi a pagamento, facendo una differenza netta tra chi non paga il biglietto e chi supera l’orario.

Per chi ha pagato il parcheggio ma si trattiene oltre l’orario previsto, il nuovo comma 14-ter ha introdotto nel 2026 una distinzione basata sul tempo di sforamento:

Se il ticket è scaduto fino al 10% del tempo sosta pagato, non si applica alcuna sanzione. Esempio: per 1 ora, ovvero 60 minuti, la tolleranza del 10% equivale a 6 minuti; se si paga per 30 minuti, la tolleranza è di 3 minuti e così via.

Se il ticket è scaduto dall’11% e fino al 50% del tempo sosta pagato si applica una sanzione ridotta del 50%.

Se si supera il 50% del tempo sosta pagato, si applica la multa piena, oltre al recupero della tariffa giornaliera.

Anche in questi casi, come già previsto per il mancato pagamento, si aggiunge alla sanzione l’importo della tariffa giornaliera non corrisposta.













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