Pressioni e “ricatti” funzionano. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. «Faccio volentieri un passo indietro”

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Giulia Presutti rinuncia alla guida di Report. Il passo indietro della giornalista — inviata della trasmissione di RaiTre dal 2018 dopo aver vinto il concorso interno aziendale — è arrivato in serata, a margine di una lunghissima e tesa assemblea tra la redazione del programma e il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. Punto con cui però si sarebbe aperto un canale tra gli inviati e i vertici di Viale Mazzini.

La designazione di Presutti, affiancata dal collega Daniele Piervincenzi, era stata indicata dai vertici aziendali per rilevare la conduzione del format d’inchiesta a seguito dell’esclusione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci. Un’indicazione che ha immediatamente provocato la levata di scudi dell’intera squadra di giornalisti, compattando sia gli inviati storici esterni sia i dipendenti interni.













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