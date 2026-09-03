CASTELLO DI CARTA, PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE: DUE GIORNATE TRA LIBRI, CULTURA, TEATRO E NUOVE IDENTITÀ

Condividi

Visite: 15

114 Visite

Si è tenuta mercoledì 2 settembre, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria”, in programma il 5 e 6 settembre al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Federica Flocco, ha visto la partecipazione del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, prof. Ciro Raia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’incontro è stato l’occasione per presentare il programma della manifestazione e il tema scelto per questa edizione, “Maschere e sfocature. Nuove identità in movimento”, ispirato a Luigi Pirandello, protagonista di un duplice anniversario: da una parte i 90 anni dalla sua morte, avvenuta il 10 dicembre 1936; dall’altra il centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila” (1926). Il tema diventa così il filo conduttore di un percorso che attraversa letteratura, teatro, musica, attualità e attività dedicate ai più piccoli.

Nel corso dell’incontro si è svolto anche un simbolico passaggio di testimone tra Gianni Conte, padrino della prima edizione, e Massimo Masiello, padrino della seconda edizione.

A raccontare lo spirito del festival sono le organizzatrici Imma Malva e Sonia Sodano:

“La seconda edizione nasce dall’ostinazione di chi continua a credere nei libri, nelle persone e nella forza della comunità. Non promettiamo un festival perfetto, ma ci impegniamo per creare un luogo di cultura aperto, nel quale entrare e trovare storie diverse. La speranza è far scoprire a lettori e lettrici proprio quella che stavano cercando. Organizzare un festival della letteratura come Castello di Carta in un territorio come il nostro, Somma Vesuviana, significa innanzitutto scegliere di “Restare” per costruire e per generare cultura, nonostante le difficoltà.”

Il programma delle due giornate propone numerosi appuntamenti tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, letture, momenti musicali, teatro e attività dedicate ai più piccoli.

Sabato 5 settembre, alle 9.30, sarà la compagnia Il Valigione 2.0 ad aprire ufficialmente il festival con alcuni estratti da “Uno, nessuno e centomila”. Nel corso della giornata si susseguiranno, tra i numerosi appuntamenti in programma, gli incontri con Lello Marangio, Tonino Scala, Filomena Carrella, Nino Marchesano, Caterina Battilocchio e Federica Flocco, oltre alle attività dell’Area Kids e alle letture ad alta voce realizzate da Cartolibromania in collaborazione con Nati per Leggere.

Domenica 6 settembre proseguiranno gli incontri con autori e protagonisti del panorama culturale, tra cui Ciro Castaldo, Raffaella R. Ferré, Sonia Sodano, Marco Perillo, Amedeo Colella, Enza Alfano, Ciro Raia e Luigi Di Razza, insieme alle numerose altre iniziative previste negli spazi del Teatro Summarte.

L’Area Kids accompagnerà entrambe le giornate con letture ad alta voce e laboratori creativi curati dalle realtà coinvolte nel festival. A rappresentare l’area sarà Cartesia, la mascotte del festival, una giullarina ideata per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle storie e dei libri.

Accanto agli incontri, il pubblico potrà visitare gli stand di diverse realtà editoriali e culturali: Marotta & Cafiero, Martin Eden, Agenzia Pensiero Creativo, Cartolibromania, con libri nuovi e usati, Cultura a Colori, La Valle del Tempo, InkNot e Il Papavero.

A sottolineare il valore della manifestazione per il territorio sono le parole della sindaca di Somma Vesuviana, prof.ssa Silvia Svanera:

“Il Castello di Carta è un’occasione non solo prestigiosa – per il numero e la qualità degli autori presenti – ma soprattutto consona agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale da me presieduta.

La spinta alla lettura -dal contatto fisico con la pagina scritta alle emozioni che quella pagina può procurare- rappresentano concretamente il simbolo di una Città che cresce, alimenta il pensiero, vive di suggestioni e di immagini, che estendono le possibilità della mente umana.

Per tutto ciò (ma non solo), ringrazio di cuore le organizzatrici de Il Castello di Carta.”

Il vicesindaco e assessore alla Cultura, prof. Ciro Raia, dichiara:

“Sono particolarmente grato a chi con competenza e convinta caparbietà porta avanti il progetto Castello di Carta. È un’occasione irripetibile per Somma Vesuviana, un faro che si apre non soltanto per illuminare il mondo dei libri, ma soprattutto per incentivarne la lettura. Pensare a biblioteche ovunque significa superare l’appiattimento del pensiero causato dall’uso sconsiderato di chi è abituato a consumare conoscenza in forma veloce ma sicuramente senza sforzo, sacrificio e partecipazione. E allora viva sempre Castello di Carta!”

Domenico Cardamone di ARCI Somma Vesuviana dichiara:

“L’Arci di Somma Vesuviana fin dalla prima edizione ha collaborato alla realizzazione di Castello di Carta e continuerà a farlo. Una manifestazione preziosa che porta i libri in piazza, avvicina i lettori agli editori e, soprattutto, regala ai cittadini di Somma Vesuviana un modello positivo.”

Aldo Putignano, presidente di ACE – Associazione Campana Editori:

“Iniziative come il Castello di Carta svolgono una funzione importantissima nel tener viva e diffondere la passione per la scrittura”

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha dichiarato:

“L’Ordine dei giornalisti della Campania è onorato di ospitare la presentazione di Castello di Carta, festival del libro e dell’editoria organizzato da Sonia Sodano e Imma Malva che si svolge al teatro Summarte di Somma Vesuviana. Grazie per aver scelto la nostra sede per la conferenza di presentazione, una sede sempre aperta all’informazione e alla cultura”

Anche l’Associazione Festa delle Lucerne sottolinea il significato della manifestazione:

“È con grande orgoglio e profonda dedizione che la nostra associazione ha condiviso il progetto Castello di Carta, un appuntamento culturale che ci auguriamo possa diventare imprescindibile per la nostra comunità a Somma Vesuviana.

Crediamo fermamente che investire nella lettura, nei libri e nel confronto significhi piantare semi di futuro e di crescita per il nostro territorio. Veder prendere vita questo festival, grazie alla passione degli organizzatori e all’energia di tutti i partecipanti, dimostra quanto la nostra terra abbia sete di bellezza e di storie condivise.

Auguriamo a tutti gli ospiti che vi parteciperanno due giornate di straordinario arricchimento culturale.

Buon festival a tutti!”

La manifestazione sarà accompagnata dal lavoro dei volontari coordinati da Francesco De Sena, con Maria Felicia Gaele responsabile della Sala Foyer e Chiara Barra responsabile dell’Area Kids, a supporto dell’organizzazione e dell’accoglienza del pubblico.

“Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria” è organizzato da Cartolibromania e Cultura a Colori, con il patrocinio di ACE – Associazione Campana Editori, ARCI Somma Vesuviana, Comune di Somma Vesuviana, Festa delle Lucerne, Ordine dei Giornalisti della Campania, Rai Campania e Regione Campania. Rai Radio Live Napoli è media partner dell’evento.

Il festival si terrà il 5 e 6 settembre 2026 al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti