Marano, settembre di fuoco e inciviltà: auto in fiamme e ancora ingombranti davanti alla scuola

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Settembre si apre ancora all’insegna dei disagi e dell’inciviltà a Marano. Dopo il caso di via Che Guevara, un’altra auto è andata in fiamme ieri sera in via Ungheria, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, resta inoltre il problema degli ingombranti abbandonati in via Edificio Scolastico, con rifiuti lasciati lungo la strada proprio mentre la città si prepara alla ripresa delle attività.

Due situazioni diverse, ma un unico filo conduttore: un settembre che continua a fare i conti con degrado, roghi e comportamenti incivili, tra la preoccupazione dei residenti e il timore che episodi simili possano ripetersi.













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