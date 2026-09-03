Ameba mangia-cervello, altra vittima negli Usa. In Italia un morto nel 2003

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Torna negli Stati Uniti l’allerta per l’infezione da “ameba mangia-cervello“: un adolescente, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, è morto nelle scorse ore in Carolina del Nord. E’ il secondo caso in pochissimi giorni: solo il 23 agosto scorso era stata diffusa la notizia del decesso di una bambina di 8 anni in Louisiana sempre per la stessa patologia.

Ameba mangia-cervelli, seconda vittima negli Usa

La conferma del secondo caso è arrivata dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani della Carolina del Nord, che ha confermato che la Naegleria fowleri, più comunemente nota come “ameba mangia-cervello”, ha causato la morte dell’adolescente. “Siamo vicini alla famiglia, agli amici e ai cari di questo ragazzo in questo momento difficile”, ha dichiarato il dottor Zack Moore in un comunicato stampa.

“Sebbene queste infezioni siano molto rare, quello che è successo è un importante promemoria del fatto che questa ameba è presente nel nostro stato e in tutti gli Stati Uniti. Esistono misure che le persone possono adottare per ridurre il rischio di infezione quando nuotano durante i mesi più caldi”, ha continuato Moore. Le autorità sanitarie della Carolina del Nord hanno aggiunto che “la fonte di questo caso è sotto indagine”. L’ameba si trova tipicamente in acque dolci calde come stagni, laghi e fiumi e il contagio può avvenire tuffandosi in acqua, facendo immersioni, sci nautico o altre attività acquatiche.













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