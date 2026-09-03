Marano, in fiamme l’auto di un giovane affetto da disabilità. Il proprietario: “Me l’hanno distrutta perché do fastidio e chiedo solo di liberare lo stallo riservato”

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Una Hyundai i10 è andata a fuoco nella notte, tra le 3 e le 4, in via Ungheria a Marano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il veicolo, alimentato a gas, era parcheggiato proprio di fronte all’abitazione del proprietario, Raffaele De Rosa, ragazzo 36 enne affetto da sclerosi multipla. Considerata la vicinanza alle abitazioni e il tipo di alimentazione dell’automobile, l’incendio avrebbe potuto provocare conseguenze gravissime: «Ho avuto tanta paura, poteva accadere una strage», racconta De Rosa.

Il giovane vive da tempo una situazione di forte disagio legata allo stallo di sosta per persone con disabilità situato nei pressi della propria abitazione. Il Comune di Marano ha modificato il relativo regolamento: i posti non sono più assegnati personalmente, ma sono diventati generici e utilizzabili da chiunque sia in possesso dell’apposito contrassegno. Una decisione che già in passato aveva sollevato un vespaio di polemiche.

De Rosa riferisce di trovare lo stallo perennemente occupato, talvolta anche da automobilisti che non ne avrebbero diritto, e di essere costretto a richiedere frequentemente l’intervento delle forze dell’ordine. Il proprietario teme che l’incendio possa essere collegato proprio alle sue ripetute segnalazioni: «Temo che mi abbiano incendiato l’auto perché do fastidio e chiamo spesso le forze dell’ordine per far liberare lo stallo, occupato anche da chi non è invalido. I Vigili del Fuoco mi hanno detto che si tratta di un incendio di natura dolosa. Ora senza la mia auto non potrò più spostarmi in autonomia con la mia famiglia».

L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Marano che stanno seguendo il caso. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire l’origine dell’incendio e a verificare l’eventuale natura dolosa e intimidatoria dell’episodio.













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