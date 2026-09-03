Migranti, crollo degli sbarchi a -80% e boom di rimpatri

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Sul fronte dell’immigrazione clandestina, i dati parlano chiaro: meno sbarchi, più rimpatri. Il che, traducendo i numeri e leggendo tra le righe, significa nettamente che la strategia del governo guidato da Giorgia Meloni in materia di gestione dei flussi migratori e sicurezza ha dato risultati senza precedenti: il contrasto a trafficanti di esseri umani, il monitoraggio e l’intervento sull’operato delle Ong, e i fari puntati sulla questione sicurezza garantita a chi accoglie, non sono più promesse rimaste lettera morta sulla carta, ma un obiettivo concreto misurato per l’appunto da cifre e riscontri da record.

E allora vediamoli questi numeri che, tra sbarchi ridotti in maniera drastica e rimpatri di irregolari e di chi delinque, certificano e spiegano perché la linea del governo Meloni ha centrato l’obiettivo e convinto l’Europa che ne ha fatto un modello da seguire e emulare.













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