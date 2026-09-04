Marano, parco di piazzale Rabin: primo bando deserto, la Commissione straordinaria prepara una nuova gara

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I lavori al parco pubblico di piazzale Rabin sono completati ormai da mesi, ma l’area resta ancora al centro delle attenzioni della Commissione straordinaria per individuare una soluzione che ne garantisca apertura, gestione e tutela.

Il primo bando predisposto per l’affidamento è andato sostanzialmente a vuoto: si è presentato un solo partecipante, ritenuto però privo dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per garantire una gestione adeguata dello spazio pubblico.

Ora l’amministrazione commissariale punta a un secondo bando, più mirato e articolato, che dovrà individuare un soggetto in grado di assicurare una presenza stabile e una corretta gestione del parco. L’intenzione è dare al nuovo avviso la massima pubblicità, così da favorire una partecipazione più ampia e qualificata.

Proprio la presenza di un gestore viene considerata importante anche per scongiurare il rischio di vandalizzazione, una delle principali preoccupazioni emerse attorno al parco di piazzale Rabin. L’obiettivo è evitare che un’area pubblica riqualificata con lavori ormai conclusi possa essere lasciata senza controllo e diventare nuovamente bersaglio di danneggiamenti.

La Commissione straordinaria, dunque, riparte da un primo tentativo fallito e prepara una nuova procedura, nella speranza che una maggiore partecipazione consenta finalmente di dare al parco una gestione stabile e di restituirlo pienamente alla cittadinanza.













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