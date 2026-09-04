Chi è Claudia Di Pasquale, dal 2011 nella squadra di Report

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La nuova conduttrice di Report – Claudia Di Pasquale – è una delle inviate storiche di Report, avendo iniziato a lavorare per il programma d’inchiesta di Rai3 dal 2011, quando alla guida c’era ancora Milena Gabanelli.

Palermitana, classe 1977, Di Pasquale ha iniziato la carriera nel 2000 scrivendo articoli per quotidiani e periodici. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio del premio giornalistico “Mario Formenton”. Ha collaborato con la Sicilia, la Repubblica, il Venerdì, D la Repubblica delle Donne, e il settimanale Diario.













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