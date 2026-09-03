Ferma l’auto sul cavalcavia dell’A1, vede arrivare i poliziotti e spinge nel vuoto l’ex compagna. Poi si getta anche lui. Lei poco prima aveva chiesto aiuto

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Omicidio-suicidio nel Fiorentino. Un uomo getta la ex compagna dal cavalcavia all’altezza di Barberino di Mugello sull’A1 e poi si uccide nello stesso modo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno recuperato il corpo, poi durante le ricerche hanno scoperto anche il cadavere di una donna, la sua ex compagna.
Lei si chiamava Lorena Isceri, 47 anni. Lui Federico Vella, 36. Entrambi fiorentini. I due cadaveri ritrovati nei pressi del cavalcavia di Barberino del Mugello sull’A1: lei poco prima era riuscita a chiedere aiuto ma invano. Chiuso il tratto di A1 tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio.