Centro Direzionale, Nappi (Lega): “Bene la zona rossa. Ma il degrado non nasce oggi: la sinistra governa Napoli da decenni, ora vada a casa”

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«Bene il prefetto sulla “zona rossa” al Centro Direzionale. È una risposta necessaria a una situazione ormai fuori controllo e chiederemo al ministro Piantedosi di sostenere con ogni strumento utile questo intervento. Ma non raccontiamoci che il problema sia nato oggi: criminalità, degrado e abbandono trovano terreno fertile in anni di incuria amministrativa. Il Centro Direzionale è diventato il simbolo di una città lasciata troppo spesso a sè stessa da una sinistra che governa Napoli da decenni. Il prefetto fa il suo mestiere e noi siamo al suo fianco; adesso, però, anche la politica deve fare il proprio. E chi ha governato così a lungo senza riuscire a garantire sicurezza, decoro e servizi deve assumersene la responsabilità: è tempo che vada a casa. Napoli ha bisogno di un governo di centrodestra capace di restituire ai cittadini quartieri sicuri, curati e vivi». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.













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